Появились кадры уничтожения украинского дрона в районе Елабуги
SHOT опубликовал видео уничтожения БПЛА типа «Лютый» в районе Елабуги
Момент уничтожения украинского БПЛА типа «Лютый» в районе Елабуги попал на камеру. Дроны Вооружённых сил Украины летели очень низко над рекой Камой, сообщает SHOT.
БПЛА. Видео © SHOT
По информации местных жителей, беспилотник уничтожила система противовоздушной обороны. Обломки дрона упали на территории лесополосы. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили минимум три украинских БПЛА. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Ранее Вооружённые силы Украины пытались атаковать Нижнекамск беспилотниками «Лютый». Очевидцы сообщили, что беспилотники направлялись в сторону соседнего города Елабуга. В настоящее время официальные источники не сообщали о возможных разрушениях на земле или пострадавших.
Обложка © SHOT