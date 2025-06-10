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10 июня, 02:53

Появились кадры уничтожения украинского дрона в районе Елабуги

SHOT опубликовал видео уничтожения БПЛА типа «Лютый» в районе Елабуги

Момент уничтожения украинского БПЛА типа «Лютый» в районе Елабуги попал на камеру. Дроны Вооружённых сил Украины летели очень низко над рекой Камой, сообщает SHOT.

БПЛА. Видео © SHOT

По информации местных жителей, беспилотник уничтожила система противовоздушной обороны. Обломки дрона упали на территории лесополосы. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили минимум три украинских БПЛА. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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Ранее Вооружённые силы Украины пытались атаковать Нижнекамск беспилотниками «Лютый». Очевидцы сообщили, что беспилотники направлялись в сторону соседнего города Елабуга. В настоящее время официальные источники не сообщали о возможных разрушениях на земле или пострадавших.

Обложка © SHOT

Лия Мурадьян
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