Появились кадры уничтожения украинского дрона в районе Елабуги

Момент уничтожения украинского БПЛА типа «Лютый» в районе Елабуги попал на камеру. Дроны Вооружённых сил Украины летели очень низко над рекой Камой, сообщает SHOT.

БПЛА. Видео © SHOT

По информации местных жителей, беспилотник уничтожила система противовоздушной обороны. Обломки дрона упали на территории лесополосы. По предварительным данным, силы ПВО уничтожили минимум три украинских БПЛА. Информации о пострадавших на данный момент нет.