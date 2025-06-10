ВСУ пытаются атаковать Нижнекамск беспилотниками «Лютый»

Ночью 10 июня город Нижнекамск в Республике Татарстан попытались атаковать Вооружённые силы Украины (ВСУ). Местные жители рассказали о минимум трёх взрывах. По предварительным данным, работала система ПВО. Об этом сообщает SHOT .

Очевидцы сообщили, что беспилотники направлялись в сторону соседнего города Елабуга. В настоящее время официальные источники не сообщали о возможных разрушениях на земле или пострадавших.