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Регион
10 июня, 02:42

ВСУ пытаются атаковать Нижнекамск беспилотниками «Лютый»

SHOT: Минимум три взрыва были слышны над городом Нижнекамском

Ночью 10 июня город Нижнекамск в Республике Татарстан попытались атаковать Вооружённые силы Украины (ВСУ). Местные жители рассказали о минимум трёх взрывах. По предварительным данным, работала система ПВО. Об этом сообщает SHOT.

Нижнекамск. Видео © SHOT

Очевидцы сообщили, что беспилотники направлялись в сторону соседнего города Елабуга. В настоящее время официальные источники не сообщали о возможных разрушениях на земле или пострадавших.

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Ранее Life.ru писал, что в ночь на вторник Вооружённые формирования Украины атаковали несколько российских регионов. Система ПВО сбила вражеские дроны над Воронежской и Белгородской областью. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в результате налёта БПЛА пострадал 8-летний ребёнок.

Обложка © SHOT

Юния Ларсон
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