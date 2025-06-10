Аэропорты Петербурга и Нижнекамска временно закрыли для полётов

Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Нижнекамска. Воздушную гавань закрыли в 5 утра 10 июня. Как сообщили в пресс-службе контролирующего ведомства, такие меры приняли в целях безопасности полётов.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; код ИКАО: UWKE)», — указано в сообщении Росавиации.

Кроме этого ограничения для гражданских воздушных судов ввели в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга.