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Регион
10 июня, 01:02

В аэропорту Казани введены ограничения на приём и выпуск самолётов

Самолёт. Обложка © Unsplash / Nils Nedel

Самолёт. Обложка © Unsplash / Nils Nedel

План «Ковёр» был введён в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Казань», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве рассказали о снятии ограничений в аэропорту Калуги. Они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

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Ранее ограничения ввели в аэропорту Саратова. Кроме того, этой ночью Росавиация закрывала аэропорты Москвы. На данный момент воздушные гавани Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский вновь открыты для приёма самолётов. Аэропорты были закрыты чуть более получаса.

Артём Гапоненко
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