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9 июня, 20:54

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов

Самолёты. Обложка © unsplash.com / Rocker Sta

Самолёты. Обложка © unsplash.com / Rocker Sta

В аэропорту Калуги (Грабцево) вечером 9 июня введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

Меры приняты для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. Все пассажиры и авиакомпании будут уведомлены о возможных изменениях в расписании.

Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов
Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Накануне четыре аэропорта России временно приостановили приём и выпуск воздушных судов на фоне атак БПЛА ВСУ. Позднее в Минобороны РФ заявили, что расчёты ПВО уничтожили 49 украинских дронов за ночь.

Юния Ларсон
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