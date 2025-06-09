За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 49 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили над территорией регионов 49 украинских беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

13 дронов сбили над территориями Курской и Нижегородской областей, по девять – над Воронежской и Орловской областями. По два БПЛА уничтожили в Чувашской Республике и Брянской области. Ещё один дрон сбили над Белгородской областью.