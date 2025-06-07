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6 июня, 23:24

Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые ранее были введены для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который летел в направлении Московского региона. По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. В московских аэропортах Домодедово и Жуковский был введён план «Ковёр» на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. В настоящее время ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты.

Антон Голыбин
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