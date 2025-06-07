Росавиация: В аэропорту Калуги сняты ограничения на приём и выпуск самолётов

В аэропорту Калуги (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые ранее были введены для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который летел в направлении Московского региона. По его словам, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. В московских аэропортах Домодедово и Жуковский был введён план «Ковёр» на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. В настоящее время ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты.