Собянин: ПВО уничтожила один БПЛА, летевший на Московский регион
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Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении одного дрона, летевшего на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
План «Ковёр» был введён в московских аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. На данный момент ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты.
По данным SHOT, в подмосковном Барыбино местные жители слышали три глухих взрыва. Об отдалённых взрывах также сообщили жители Растуново, Шахово, Гальчино. Населённые пункты находятся в городском округе Домодедово Московской области.
Ранее российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских БПЛА. Согласно данным Минобороны РФ, в период с 14:30 6 июня до полуночи 7 июня было перехвачено и уничтожено 82 беспилотных аппарата самолётного типа. Атаки были зафиксированы в восьми регионах страны, включая Брянскую, Белгородскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую и Калужскую области, а также Московский регион.