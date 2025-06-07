Собянин: ПВО уничтожила один БПЛА, летевший на Московский регион

Мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении одного дрона, летевшего на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

План «Ковёр» был введён в московских аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки беспилотников Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. На данный момент ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты.

По данным SHOT, в подмосковном Барыбино местные жители слышали три глухих взрыва. Об отдалённых взрывах также сообщили жители Растуново, Шахово, Гальчино. Населённые пункты находятся в городском округе Домодедово Московской области.