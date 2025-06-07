ПВО сбила 82 украинских дрона над восемью регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа в период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей и Московского региона.