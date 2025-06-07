ПВО сбила 82 украинских дрона над восемью регионами России
Минобороны РФ: Расчёты ПВО за 9,5 часов уничтожили 82 украинских БПЛА
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолётного типа в период с 14:30 мск 6 июня до 00:00 мск 7 июня. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Калужской областей и Московского региона.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Курской областью. В результате падения обломков были зафиксированы незначительные повреждения: пострадали фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик на территории предприятия ООО «Грибная радуга». Кроме того, вблизи города Щигры обломки БПЛА спровоцировали возгорание сухой травы.