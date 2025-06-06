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Регион
6 июня, 14:54

Три летевших на Москву беспилотника ВСУ уничтожены силами ПВО

Мэр Собянин: Средства ПВО сбили три летевших в сторону Москвы БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников. Вражеские объекты были сбиты средствами ПВО.

«ПВО Минобороны уничтожило беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал чиновник в телеграм-канале. Позже он сообщил об уничтожении ещё двух дронов.

Российская ПВО успешно отразила 16 вражеских БПЛА за два часа
Российская ПВО успешно отразила 16 вражеских БПЛА за два часа

Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских дрона самолётного типа над российскими регионами. В частности, дроны были сбиты и над Московским регионом.

Оксана Попова
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