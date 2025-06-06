Три летевших на Москву беспилотника ВСУ уничтожены силами ПВО

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трёх летевших на Москву беспилотников. Вражеские объекты были сбиты средствами ПВО.

«ПВО Минобороны уничтожило беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал чиновник в телеграм-канале. Позже он сообщил об уничтожении ещё двух дронов.