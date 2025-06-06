Свыше 170 дронов ВСУ и три ракеты «Нептун» сбиты над российскими регионами

Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 20:00 5 июня до 04:20 6 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских дрона самолётного типа над российскими регионами.

Вражеские объекты сбили над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Также ликвидировали три управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Чёрного моря.