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Регион
6 июня, 05:08

Свыше 170 дронов ВСУ и три ракеты «Нептун» сбиты над российскими регионами

Минобороны: Силы ПВО сбили за ночь 174 БПЛА над РФ и три ракеты «Нептун»

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Минобороны РФ сообщило, что в ночь с 20:00 5 июня до 04:20 6 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 174 украинских дрона самолётного типа над российскими регионами.

Вражеские объекты сбили над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Также ликвидировали три управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Чёрного моря.

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Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе на промышленном предприятии произошло возгорание. На месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты принимают все возможные меры для ликвидации последствий атаки БПЛА.

Оксана Попова
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