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6 июня, 02:15

Губернатор Бусаргин: В Энгельсе на промышленном предприятии произошло возгорание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

В городе Энгельс Саратовской области зафиксировано возгорание на одном из промышленных предприятий, вызванное атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты принимают все возможные меры для ликвидации последствий атаки.

Опубликованы кадры разрушений в ЖК «Облака» в Энгельсе после атаки беспилотника
Опубликованы кадры разрушений в ЖК «Облака» в Энгельсе после атаки беспилотника

Ранее в Саратове и Энгельсе были зафиксированы взрывы, сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители отмечали звуки пролёта беспилотников над несколькими районами. На окраине Энгельса в районе нефтеперерабатывающего завода были видны клубы чёрного дыма. Одной из целей атаки ВСУ, предположительно, также стал местный аэродром.

Андрей Васильев
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