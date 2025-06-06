Губернатор Бусаргин: В Энгельсе на промышленном предприятии произошло возгорание
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В городе Энгельс Саратовской области зафиксировано возгорание на одном из промышленных предприятий, вызванное атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. По предварительным данным, пострадавших нет.
На месте происшествия работают все профильные службы. Специалисты принимают все возможные меры для ликвидации последствий атаки.
Ранее в Саратове и Энгельсе были зафиксированы взрывы, сработали системы противовоздушной обороны. Местные жители отмечали звуки пролёта беспилотников над несколькими районами. На окраине Энгельса в районе нефтеперерабатывающего завода были видны клубы чёрного дыма. Одной из целей атаки ВСУ, предположительно, также стал местный аэродром.