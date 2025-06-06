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6 июня, 00:04

В Саратовской области работает ПВО, местный аэропорт закрыт

SHOT: В Саратовской области прогремели взрывы, работает ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Саратове и Энгельсе зафиксированы взрывы и работа систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, взрывы начали греметь в районе 2:20. Местные жители также рассказали, что в нескольких районах были слышны звуки пролетающих в небе беспилотников. В Саратовской области звучали тревожные сирены и звуки, похожие на автоматные очереди.

Губернатор региона Роман Бусаргин заявил о приведении всех экстренных служб в состояние полной готовности. По его словам, от Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА.

В целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации были введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратов (Гагарин). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

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Несколько часов назад в Брянске местные жители также сообщали о взрывах и работе системы ПВО. По словам очевидцев, в стороне аэродрома началось возгорание. Официальные комментарии от властей по данному поводу не поступали.

Антон Голыбин
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