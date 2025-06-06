Над Брянском прогремели взрывы, сработала ПВО
SHOT: Жители Брянска сообщают о взрывах над городом, работает ПВО
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
В Брянске слышны взрывы. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.
Местные жители рассказали, что несколько сильных взрывов прогремели около 23:30. После этого, по словам очевидцев, в стороне аэродрома началось возгорание. Официальные источники пока не давали комментарий.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали село в Брянской области FPV-дронами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки осколочные ранения получил местный житель. Ему оперативно была оказана необходимая медицинская помощь.