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Регион
5 июня, 21:20

Над Брянском прогремели взрывы, сработала ПВО

SHOT: Жители Брянска сообщают о взрывах над городом, работает ПВО

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

В Брянске слышны взрывы. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

Местные жители рассказали, что несколько сильных взрывов прогремели около 23:30. После этого, по словам очевидцев, в стороне аэродрома началось возгорание. Официальные источники пока не давали комментарий.

На ДНР со стороны ВФУ совершены девять вооружённых атак
На ДНР со стороны ВФУ совершены девять вооружённых атак

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали село в Брянской области FPV-дронами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате атаки осколочные ранения получил местный житель. Ему оперативно была оказана необходимая медицинская помощь.

Алена Пенчугина
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