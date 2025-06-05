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Регион
5 июня, 19:26

На ДНР со стороны ВФУ совершены девять вооружённых атак

Пушилин: В ДНР в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» пострадал мужчина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

На Донецкую Народную Республику со стороны Вооружённых формирований Украины (ВФУ) было совершено девять атак. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — уточнил он.

В результате атаки в Кировском районе Макеевки пострадал один мирный житель. Мужчина 1976 года рождения получил ранения средней степени тяжести в результате подрыва на противопехотной фугасной мине «Лепесток». Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. Кроме того, в Петровском районе Донецка повреждён храм, а в Никитовском районе Горловки пострадал грузовой автомобиль «газель».

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Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил число пострадавших от удара HIMARS по Рыльску и показал фото последствий. В результате атаки один человек погиб и шесть пострадали. На месте работают оперативные службы. Напомним, что ВСУ нанесли удар по Рыльску, выпустив шесть ракет HIMARS. По информации SHOT, в результате обстрела погибла многодетная мать.

Алена Пенчугина
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