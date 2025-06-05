На ДНР со стороны ВФУ совершены девять вооружённых атак

На Донецкую Народную Республику со стороны Вооружённых формирований Украины (ВФУ) было совершено девять атак. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

В результате атаки в Кировском районе Макеевки пострадал один мирный житель. Мужчина 1976 года рождения получил ранения средней степени тяжести в результате подрыва на противопехотной фугасной мине «Лепесток». Сейчас пострадавшему оказывается медицинская помощь. Кроме того, в Петровском районе Донецка повреждён храм, а в Никитовском районе Горловки пострадал грузовой автомобиль «газель».