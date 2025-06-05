Ожоги и переломы: На телах жертв оккупации ВСУ в Курской области найдены следы пыток

«Дома все разрушены. Они [ВСУ] целенаправленно сжигали домовладения, используя FPV-дроны. Наши населённые пункты стёрты с лица земли», — добавила глава сельсовета.

Ранее Жаданова сообщила о полной гибели мирного населения села Русское Поречное. По её словам, после оккупации украинскими военными в живых не остался ни один житель.