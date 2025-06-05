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5 июня, 15:09

Ожоги и переломы: На телах жертв оккупации ВСУ в Курской области найдены следы пыток

Жданова: На телах убитых жителей Суджанского района нашли следы от электрошокеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thanun vongsuravanich

В Суджанском районе Курской области, граничащем с Украиной, обнаружены тела погибших мирных жителей со следами, указывающими на жестокие пытки. По словам главы Пореченского сельсовета Елены Жадановой, на телах зафиксированы ожоги, предположительно от электрошокеров, а также многочисленные переломы костей.

«Дома все разрушены. Они [ВСУ] целенаправленно сжигали домовладения, используя FPV-дроны. Наши населённые пункты стёрты с лица земли», — добавила глава сельсовета.

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Ранее Жаданова сообщила о полной гибели мирного населения села Русское Поречное. По её словам, после оккупации украинскими военными в живых не остался ни один житель.

Милена Скрипальщикова
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