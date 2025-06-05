Около 60 украинских бойцов без поддержки техники попытались проникнуть через границу у села Гуево в Курской области. Такие данные приводит телеграм-канал Mash.

Сложный рельеф местности — возвышенность у Горнальского монастыря и река Псёл — вынудил противника отказаться от использования техники. Наступление встретили бойцы 810-й бригады морской пехоты, которые вступили в бой с атакующими.

После перестрелки штурмовая группа ВСУ была рассеяна южнее села. Операторы беспилотников продолжают ликвидацию разрозненных бойцов. По предварительным данным, за неделю боёв в приграничье Курской области потери украинской стороны составили около 400 человек.

Эксперты предполагают, что Киев предпринимает подобные атаки, стремясь укрепить свои позиции на переговорах за счёт формального контроля над частью территории региона.