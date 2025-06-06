Богомаз: ВСУ атаковали село в Брянской области FPV-дронами, есть пострадавший

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали село Старые Юрковичи Климовского района Брянской области с использованием FPV-дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки осколочные ранения получил местный житель, которому оперативно была оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждён автомобиль.

«Уважаемые земляки! Враг действует подло и бесчеловечно. Соблюдайте необходимые меры безопасности! Берегите себя и своих близких!» — написал Богомаз в своём телеграм-канале.