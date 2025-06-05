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5 июня, 12:09

Дроны ВСУ несколько раз атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Украинские войска вновь нанесли удары дронами по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажёр реакторного зала.

«Сегодня ВСУ неоднократно атаковали уникальный тренажёрный центр станции. Один из беспилотников попал в крышу корпуса «Г», в котором размещён тренажёрный зал. В результате атак обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений зафиксировано не было», — говорится в сообщении телеграм-канала ЗАЭС.

Учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС представляет собой уникальный объект, не имеющий аналогов в мире. Здесь расположен единственный в своём роде полномасштабный тренажёр реакторного зала — точная копия блока атомной станции, позволяющая персоналу отрабатывать все возможные сценарии работы и нештатных ситуаций в максимально приближённых к реальности условиях. Этот центр играет ключевую роль в подготовке и повышении квалификации специалистов атомной энергетики.

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Напомним, что недавно, 25 мая, состоялась ротация сотрудников МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Ранее процедуру невозможно было провести из-за постоянных атак дронов.

Марина Фещенко
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