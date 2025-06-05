Дроны ВСУ несколько раз атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

«Сегодня ВСУ неоднократно атаковали уникальный тренажёрный центр станции. Один из беспилотников попал в крышу корпуса «Г», в котором размещён тренажёрный зал. В результате атак обошлось без пострадавших, серьёзных разрушений зафиксировано не было», — говорится в сообщении телеграм-канала ЗАЭС.

Учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС представляет собой уникальный объект, не имеющий аналогов в мире. Здесь расположен единственный в своём роде полномасштабный тренажёр реакторного зала — точная копия блока атомной станции, позволяющая персоналу отрабатывать все возможные сценарии работы и нештатных ситуаций в максимально приближённых к реальности условиях. Этот центр играет ключевую роль в подготовке и повышении квалификации специалистов атомной энергетики.