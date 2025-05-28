Украина пожаловалась на Россию в МАГАТЭ из-за ЗАЭС
Reuters: МИД Украины подал ноту протеста в МАГАТЭ из-за ЗАЭС и России
Киев официально обратился в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) с нотой протеста из-за возможного подключения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к российской энергосети. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Украина выразила протест международному органу по надзору за атомной энергетикой в связи с сообщениями о том, что Россия строит линии электропередачи для подключения Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме», — говорится в материале.
В МИД заявили, что шаги РФ якобы нарушают международное право.
Пока украинские дипломаты подают ноты протесты, украинские военные постоянно обстреливают ЗАЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы. Так, 25 мая ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в день ротации сотрудников МАГАТЭ. 21 мая дроны ВСУ попытались атаковать симулятор реактора на ЗАЭС. 2 мая ВСУ обстреляли город-спутник станции Энергодар по береговой линии Днепра из ствольной артиллерии.