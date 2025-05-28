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28 мая, 15:14

Украина пожаловалась на Россию в МАГАТЭ из-за ЗАЭС

Reuters: МИД Украины подал ноту протеста в МАГАТЭ из-за ЗАЭС и России

Киев официально обратился в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) с нотой протеста из-за возможного подключения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к российской энергосети. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Украина выразила протест международному органу по надзору за атомной энергетикой в ​​связи с сообщениями о том, что Россия строит линии электропередачи для подключения Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме», — говорится в материале.

В МИД заявили, что шаги РФ якобы нарушают международное право.

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Пока украинские дипломаты подают ноты протесты, украинские военные постоянно обстреливают ЗАЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы. Так, 25 мая ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в день ротации сотрудников МАГАТЭ. 21 мая дроны ВСУ попытались атаковать симулятор реактора на ЗАЭС. 2 мая ВСУ обстреляли город-спутник станции Энергодар по береговой линии Днепра из ствольной артиллерии.

Никита Никонов
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