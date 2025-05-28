Украина пожаловалась на Россию в МАГАТЭ из-за ЗАЭС

Киев официально обратился в МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергетике) с нотой протеста из-за возможного подключения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) к российской энергосети. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Украина выразила протест международному органу по надзору за атомной энергетикой в ​​связи с сообщениями о том, что Россия строит линии электропередачи для подключения Запорожской атомной электростанции к своей энергосистеме», — говорится в материале.

В МИД заявили, что шаги РФ якобы нарушают международное право.