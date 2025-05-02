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Регион
2 мая, 10:17

ВСУ начали обстрел Энергодара по береговой линии Днепра из ствольной артиллерии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Вооружённые силы Украины начали обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, известно о трёх взрывах. Удары наносятся по береговой линии Днепра. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии. На данный момент прозвучало не менее трёх взрывов», — написал Рогов.

Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области. К счастью, благодаря оперативной эвакуации, проведённой военным патрулем, удалось предотвратить трагические последствия.

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Полина Никифорова
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