ВСУ начали обстрел Энергодара по береговой линии Днепра из ствольной артиллерии
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Вооружённые силы Украины начали обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, известно о трёх взрывах. Удары наносятся по береговой линии Днепра. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своём телеграм-канале.
«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии. На данный момент прозвучало не менее трёх взрывов», — написал Рогов.
Ранее Life.ru сообщал, что украинский беспилотник пытался атаковать детскую площадку в Запорожской области. К счастью, благодаря оперативной эвакуации, проведённой военным патрулем, удалось предотвратить трагические последствия.