ВСУ начали обстрел Энергодара по береговой линии Днепра из ствольной артиллерии

Вооружённые силы Украины начали обстреливать город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, известно о трёх взрывах. Удары наносятся по береговой линии Днепра. Об этом рассказал председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии. На данный момент прозвучало не менее трёх взрывов», — написал Рогов.