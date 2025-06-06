Опубликованы кадры разрушений в ЖК «Облака» в Энгельсе после атаки беспилотника
SHOT показал последствия взрыва БПЛА возле жилого дома в Энгельсе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Телеграм-канал SHOT опубликовал фотографию жилого комплекса «Облака» в Энгельсе, рядом с которым произошёл взрыв украинского беспилотного летательного аппарата. В результате атаки пострадали балконы и окна сразу нескольких верхних этажей здания.
ЖК после взрыва БПЛА в Энгельсе. Фото © SHOT
По словам очевидцев, после взрыва жители начали эвакуацию. Место падения обломков оцеплено, их изучают специалисты.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе обломки БПЛА упали на жилой дом. Очевидцы сообщали о возникшем пожаре на одном из этажей. Возгорание на балконе удалось потушить. Информации о пострадавших не поступало. Момент взрыва украинского беспилотника у жилого дома попал на видео.