Момент взрыва украинского беспилотника у жилого дома в Энгельсе попал на видео

В Энгельсе обломки беспилотного летательного аппарата упали на жилой дом. По предварительной информации, инцидент произошёл в ЖК «Облака» на улице Тельмана. Об этом сообщает SHOT.

Момент взрыва в Энгельсе. Видео © SHOT

По словам очевидцев, в результате падения обломков БПЛА на одном из этажей возник пожар. Также зафиксированы повреждения окон и остекления здания. На месте происшествия работают экстренные службы. По данным телеграм-канала, возгорание на балконе верхнего этажа удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало. Оперативные службы продолжают работу на месте.