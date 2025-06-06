Момент взрыва украинского беспилотника у жилого дома в Энгельсе попал на видео
SHOT: Обломки БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе, начался пожар
В Энгельсе обломки беспилотного летательного аппарата упали на жилой дом. По предварительной информации, инцидент произошёл в ЖК «Облака» на улице Тельмана. Об этом сообщает SHOT.
Момент взрыва в Энгельсе. Видео © SHOT
По словам очевидцев, в результате падения обломков БПЛА на одном из этажей возник пожар. Также зафиксированы повреждения окон и остекления здания. На месте происшествия работают экстренные службы. По данным телеграм-канала, возгорание на балконе верхнего этажа удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало. Оперативные службы продолжают работу на месте.
Ранее в Саратовской области была зафиксирована работа системы ПВО. В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы. Жители сообщали о звуках пролетающих БПЛА и включении сирен. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил о приведении экстренных служб в состояние повышенной готовности. Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Саратов (Гагарин) для обеспечения безопасности полётов.
Обложка © SHOT