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6 июня, 00:31

Момент взрыва украинского беспилотника у жилого дома в Энгельсе попал на видео

SHOT: Обломки БПЛА упали на жилой дом в Энгельсе, начался пожар

В Энгельсе обломки беспилотного летательного аппарата упали на жилой дом. По предварительной информации, инцидент произошёл в ЖК «Облака» на улице Тельмана. Об этом сообщает SHOT.

Момент взрыва в Энгельсе. Видео © SHOT

По словам очевидцев, в результате падения обломков БПЛА на одном из этажей возник пожар. Также зафиксированы повреждения окон и остекления здания. На месте происшествия работают экстренные службы. По данным телеграм-канала, возгорание на балконе верхнего этажа удалось ликвидировать. Информации о пострадавших не поступало. Оперативные службы продолжают работу на месте.

Над Брянском прогремели взрывы, сработала ПВО
Над Брянском прогремели взрывы, сработала ПВО

Ранее в Саратовской области была зафиксирована работа системы ПВО. В Саратове и Энгельсе прогремели взрывы. Жители сообщали о звуках пролетающих БПЛА и включении сирен. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил о приведении экстренных служб в состояние повышенной готовности. Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта Саратов (Гагарин) для обеспечения безопасности полётов.

Обложка © SHOT

Антон Голыбин
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