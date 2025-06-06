На окраине Энгельса в районе нефтеперерабатывающего завода видны клубы чёрного дыма

На окраине Энгельса в районе нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает SHOT . Причиной возгорания, по предварительным данным, стала атака беспилотников, которая продолжается и в настоящий момент.

По словам местных жителей, в небе слышны звуки пролёта БПЛА. Очевидцы слышали более десятка взрывов. Одной из целей атаки, предположительно, стал местный аэродром: несколько беспилотников направляются именно в его сторону.