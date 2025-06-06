Противовоздушная оборона отразила атаку более пяти беспилотников в Воронежской области

Более пяти беспилотных летательных аппаратов было обнаружено и уничтожено дежурными силами ПВО минувшей ночью в трёх муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.