Противовоздушная оборона отразила атаку более пяти беспилотников в Воронежской области
Губернатор Гусев: ПВО уничтожила более пяти БПЛА в Воронежской области
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Более пяти беспилотных летательных аппаратов было обнаружено и уничтожено дежурными силами ПВО минувшей ночью в трёх муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал Гусев в своём телеграм-канале.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа подразделениями противовоздушной обороны при попытке атаки на регион. В результате инцидента три человека получили ранения и были госпитализированы.