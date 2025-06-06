Губернатор Миляев: ПВО сбила два БПЛА над Тульской областью, есть пострадавшие

Два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были уничтожены минувшей ночью подразделениями противовоздушной обороны при попытке атаки на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В результате инцидента пострадали три человека, они были доставлены в больницу.