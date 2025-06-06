Губернатор Миляев: ПВО сбила два БПЛА над Тульской областью, есть пострадавшие
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Два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа были уничтожены минувшей ночью подразделениями противовоздушной обороны при попытке атаки на Тульскую область. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. В результате инцидента пострадали три человека, они были доставлены в больницу.
«Минувшей ночью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа, атаковавших Тульскую область», — написал Миляев в своём телеграм-канале.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на село Старые Юрковичи Климовского района с применением FPV-дронов. В результате атаки ранения получил местный житель, ему оказали необходимую медицинскую помощь. Повреждения также получил автомобиль.