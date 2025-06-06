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Регион
6 июня, 01:43

Собянин: Расчёты ПВО уничтожили 10 беспилотников ВСУ, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Системы противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Опубликованы кадры разрушений в ЖК «Облака» в Энгельсе после атаки беспилотника
Опубликованы кадры разрушений в ЖК «Облака» в Энгельсе после атаки беспилотника

Напомним, в 03:40 были введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский, в 04:18 те же меры коснулись и воздушной гавани Внуково. Экипажи и службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов.

Тимур Хингеев
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