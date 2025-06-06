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Регион
6 июня, 01:36

План «Ковёр» введён в аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково

Обложка © Unsplash / Safwan Mahmud

Обложка © Unsplash / Safwan Mahmud

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были введены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов – это приоритет», — говорится в сообщении.

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А ранее временные ограничения вступили в силу в аэропорту Калуги (Грабцево). Также в связи с атакой беспилотников в Саратове и Энгельсе, план «Ковёр» был введён в аэропорту Гагарин. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил о приведении всех экстренных служб в состояние полной готовности.

Тимур Хингеев
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