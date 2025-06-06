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Регион
5 июня, 21:46

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Калуги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.

Аэропорт Калуги временно закрыли утром 5 июня
Аэропорт Калуги временно закрыли утром 5 июня

Ранее, утром 5 июня, аэропорт Калуга (Грабцево) вновь открыли для воздушных судов. Временные ограничения были введены для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок.

Алена Пенчугина
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