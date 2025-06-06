Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск гражданских самолётов в целях обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в сообщении.