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Регион
5 июня, 03:47

В аэропорту Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Обложка © unsplash.com / Anna Gru

Обложка © unsplash.com / Anna Gru

Утром 5 июня аэропорт Калуга (Грабцево) вновь открыли для воздушных судов – ограничения на их приём и выпуск сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Временные ограничения в аэропорту были введены ранее для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Теперь пассажиры могут смело планировать свои рейсы и не переживать о задержках.

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Ранее Life.ru писал, что ночью 5 июня ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате украинских атак без света остались более 120 тысяч человек в 192 населённых пунктах.

Юния Ларсон
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