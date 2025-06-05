В аэропорту Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов

Утром 5 июня аэропорт Калуга (Грабцево) вновь открыли для воздушных судов – ограничения на их приём и выпуск сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

Временные ограничения в аэропорту были введены ранее для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Теперь пассажиры могут смело планировать свои рейсы и не переживать о задержках.