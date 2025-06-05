В аэропорту Калуги сняли ограничения на приём и выпуск самолётов
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Утром 5 июня аэропорт Калуга (Грабцево) вновь открыли для воздушных судов – ограничения на их приём и выпуск сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
Временные ограничения в аэропорту были введены ранее для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Теперь пассажиры могут смело планировать свои рейсы и не переживать о задержках.
Ранее Life.ru писал, что ночью 5 июня ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в результате украинских атак без света остались более 120 тысяч человек в 192 населённых пунктах.