Россияне получат доступ к адресам бомбоубежищ на «Госуслугах»
МЧС планирует до конца года добавить на «Госуслуги» адреса бомбоубежищ
Адреса убежищ появятся на «Госуслугах» Обложка © Life.ru
Россияне смогут узнать адреса бомбоубежищ, воспользовавшись порталом «Госуслуги». Там появится соответствующая вкладка, сообщил замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергей Старовойтов.
«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на «Госуслугах», нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Старовойтов в интервью «Парламентской газете».
Старовойтов добавил, что аналогичную функцию планируют внедрить и для эвакуационных пунктов, куда следует отправиться в случае объявления эвакуации. Он также сообщил, что систему уже протестировали в Курской и Белгородской областях. Реализацию на всю страну планируют завершить до конца этого года.
Как сообщал Life.ru, МЧС планирует привести в порядок все убежища в стране. На восстановление потребуется 155 миллиардов рублей.