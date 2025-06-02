На «Госуслугах» изменили правила смены пароля из-за аферистов

Россияне смогут изменить пароль на «Госуслугах» только в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу 1 июня. Нововведение призвано защитить граждан от мошенников, пытающихся получить доступ к чужим личным данным. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок», — сказано в заявлении.

Там поясняется, что аферисты научились попадать в личные кабинеты россиян на портале при помощи схемы с демонстрацией экрана телефона. Новый способ изменить пароль поможет пресечь подобную практику.