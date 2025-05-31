Двойной замок для цифровой крепости: «Госуслуги» ставят новый барьер мошенникам

Портал «Госуслуги» готовится к внедрению значимого обновления, направленного на усиление защиты аккаунтов пользователей. В третьем квартале текущего года станет доступна новая опция, позволяющая назначить доверенное лицо, которое будет дополнительно подтверждать операции по смене пароля. Об этом сообщает 360.ru.

Инициатива, представленная главой Минцифры Максутом Шадаевым 30 мая, призвана стать мощным инструментом против кибермошенников. Теперь, даже если злоумышленникам удастся завладеть вашими логином и паролем, они не смогут самостоятельно изменить учётные данные. Для завершения операции потребуется одобрение от выбранного вами человека, который также должен быть зарегистрирован на портале.

Эта функция будет добровольной, предоставляя пользователям возможность самостоятельно решить, нужен ли им дополнительный уровень безопасности. По мнению экспертов, такая мера создаст серьёзный барьер для преступников. Она значительно усложнит их работу, защищая персональные данные и контроль над личным кабинетом от несанкционированного доступа.

«Возможность выбора доверенного контакта для подтверждения изменения пароля на сайте «Госуслуги» станет мощным инструментом повышения безопасности личных профилей и общего уровня киберзащиты», — рассказал правозащитник Владимир Комсолев.