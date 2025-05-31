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31 мая, 02:45

Фальшивая помощь: МВД предупреждает о новой уловке аферистов с «Госуслугами»

МВД: Мошенники маскируются под техподдержку «Госуслуг»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KateV28

Мошенники разработали новый способ получения доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги», вынуждая жертв самостоятельно обращаться в поддельную техническую поддержку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«В 2025 году прослеживается видоизменение как способов получения неправомерного доступа к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги», так и целей, преследуемых злоумышленниками», — подчеркнули в ведомстве.

Аферисты отправляют письма, имитирующие уведомления от техподдержки, с призывом позвонить по указанному фальшивому номеру. Поддавшись панике, граждане звонят по номеру и попадают в руки мошенников. Кроме того, изменилась и цель злоумышленников: теперь они используют доступ к аккаунту не для прямого хищения средств через микрозаймы, а для оказания психологического давления на жертву с целью перевода денег на так называемый «безопасный счёт».

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Ранее сообщалось, что в период сессии студенты часто становятся объектом атак со стороны мошенников. Злоумышленники предлагают помощь в написании дипломных и курсовых работ, но после получения оплаты не выполняют свои обязательства либо предоставляют некачественный материал. Не менее опасны и поддельные сайты вузов и образовательных платформ. Они внешне копируют онлайн-кабинеты и страницы вузов, на которых студенту предлагают ввести личные данные. После этого логины, пароли и данные банковских карт попадают к аферистам.

Антон Голыбин
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