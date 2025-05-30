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30 мая, 07:55

Недетские игры: Эксперт раскрыл, как мошенники манипулируют ребёнком ради доступа к данным

Эксперт Косарев: Мошенники обманывают детей под видом героев сказок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jayakri

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jayakri

Современные злоумышленники активно применяют психологические методики, адаптируя свои схемы под детское восприятие. Как рассказал эксперт по кибербезопасности Борис Косарев, преступники маскируют мошеннические схемы под увлекательные игры и квесты.

«Дело в том, что современные мошенники используют понятный для детей язык игры и квеста. Они могут представиться сказочным героем или участником игры, соседом из соседнего двора и предложить выполнять задание ради игровой валюты, ради призов и ради какой-то цели. В результате чего весь дом будет обыскан, смартфоны открыты, деньги переведены, куда скажут мошенники. Это действительно реальная угроза», — объяснил Косарев в беседе с РИАМО.

Многие родители, стремясь защитить своих детей, первым делом задумываются об установке функции «родительский контроль» на гаджеты. Однако, как отмечает Косарев, подобные меры хотя и возможны, но оказываются малоэффективными на практике.

Специалист рекомендует хранить важную информацию и финансовые средства в специально отведённых местах, например, в сейфе, куда у детей нет доступа. Также он подчёркивает необходимость ограничивать несовершеннолетних в знании родительских паролей от приложений и устройств. Это снижает риски, поскольку даже если злоумышленникам удастся обмануть ребёнка, они не смогут получить доступ к критически важным данным.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России разрабатывают меры противодействия случаям, когда несовершеннолетние непреднамеренно становятся посредниками в передаче мошенникам конфиденциальной финансовой информации родителей. Основное предложение законодателей предполагает введение новой статьи в Уголовный кодекс РФ, которая предусматривала бы наказание за незаконное получение у детей личных данных.

Александра Мышляева
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