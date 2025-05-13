В России хотят ввести уголовку за попытки ограбить родителей через их детей

В России придумали, как бороться с «детьми-шпионами», разглашающими мошенникам данные родителей. Список предложений, которые помогут минимизировать число таких случаев, министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву представила Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом». Документ есть в распоряжении Life.ru.

По словам авторов обращения, в 2023 году каждый пятый случай финансового мошенничества совершался с вовлечением несовершеннолетних. При этом действующие нормы не учитывают специфику таких преступлений, а профилактические механизмы остаются фрагментарными.

«В условиях стремительной цифровизации финансовых услуг и роста киберпреступности особую актуальность приобретает вопрос защиты имущественных прав несовершеннолетних граждан. Обращаю ваше внимание на системные пробелы в действующем законодательстве, позволяющие злоумышленникам безнаказанно эксплуатировать правовую незащищённость детей в финансовой сфере», — отметил председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

В первую очередь авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьёй, устанавливающей уголовную ответственность за противоправные попытки получения у несовершеннолетних реквизитов банковских карт, данных электронных кошельков, кодов доступа к сейфам или иным финансовым инструментам.

Также общественники призвали внести изменения в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе», обязывающие банки внедрить «детский режим» для карт, двухфакторную аутентификацию для транзакций с участием несовершеннолетних и систему экстренного оповещения родителей о подозрительных финансовых действиях.

Кроме того, «Отцы рядом» рекомендуют внести изменения в Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закрепив во ФГОС обязательные модули по цифровой и финансовой грамотности с 1 класса, разработку ведомственных тренажёров для обучения распознаванию мошеннических схем и проведение ежегодных тестирований знаний учащихся.

Ещё авторы инициативы советуют дополнить статью 5.35 КоАП РФ пунктом, предусматривающим административную ответственность законных представителей за ненадлежащее хранение платёжных данных, бесконтрольную передачу детям средств идентификации или иные действия, способствующие финансовым преступлениям в отношении несовершеннолетних.

Наконец, необходимо ввести в Уголовный кодекс РФ новую главу, выделяющую категорию преступлений против несовершеннолетних в финансовой сфере, считают авторы предложения. Фактор вовлечения ребёнка должен являться отягчающим обстоятельством, а психологическое воздействие должно приводить к усилению наказания.