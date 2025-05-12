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12 мая, 10:48

Опустошают счета через «супер-кешбэк»: Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

Депутат Немкин: Мошенники заманивают жертв в Telegram, обещая огромный кешбэк

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / fizkes

В мессенджере Telegram набирает обороты новая волна мошенничества. Аферисты заманивают пользователей обещаниями фантастического кешбэка – до 90% – якобы за участие в акциях известных брендов или государственных программах. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

По словам Немкина, мошенники подделывают каналы, искусно имитируя оформление компаний и госсервисов. Они демонстрируют фальшивые отзывы и «доказательства» выплат, чтобы создать видимость легитимности и толкнуть людей на поспешные шаги.

Цель – заставить вас кликнуть по опасной ссылке или установить вредоносное приложение. В итоге злоумышленники получают полный доступ к вашим банковским приложениям или аккаунту на Госуслугах. По словам депутата, это грозит не только потерей всех сбережений, но и кражей личных данных для дальнейших преступлений.

«Ни в коем случае не переходите по ссылкам из непроверенных источников, даже если они выглядят правдоподобно. Финансовая грамотность и цифровая осторожность — ключ к защите ваших данных и средств», — заключил собеседник.

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Ранее эксперт рассказала, почему даже шуточный диалог с мошенниками может быть опасен для вас. По её словам, разговор с ними нужно сразу же прерывать, поскольку злоумышленники могут записывать ваш голос и интонации для создания подделок.

Владимир Озеров
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