Опустошают счета через «супер-кешбэк»: Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

В мессенджере Telegram набирает обороты новая волна мошенничества. Аферисты заманивают пользователей обещаниями фантастического кешбэка – до 90% – якобы за участие в акциях известных брендов или государственных программах. Об этом сообщает RT со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

По словам Немкина, мошенники подделывают каналы, искусно имитируя оформление компаний и госсервисов. Они демонстрируют фальшивые отзывы и «доказательства» выплат, чтобы создать видимость легитимности и толкнуть людей на поспешные шаги.

Цель – заставить вас кликнуть по опасной ссылке или установить вредоносное приложение. В итоге злоумышленники получают полный доступ к вашим банковским приложениям или аккаунту на Госуслугах. По словам депутата, это грозит не только потерей всех сбережений, но и кражей личных данных для дальнейших преступлений.

«Ни в коем случае не переходите по ссылкам из непроверенных источников, даже если они выглядят правдоподобно. Финансовая грамотность и цифровая осторожность — ключ к защите ваших данных и средств», — заключил собеседник.