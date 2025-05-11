На вас есть досье! Эксперт объяснила, чем могут быть опасны шутки над мошенниками

Специалисты предостерегают: даже невинный юмор в разговоре с телефонными мошенниками может обернуться серьезными последствиями. Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка», подчёркивает, что аферисты собирают любую информацию, полученную в ходе разговора, для использования в будущих схемах обмана.

Эксперт советует немедленно прерывать разговор с мошенниками, поскольку они могут записывать голос и интонации, которые в дальнейшем будут использованы для создания правдоподобных подделок.

«По данным экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. При их генерации используются живые источники данных — не стоит давать их в руки мошенников», — подчеркнула Храпунова в беседе с ТАСС.

Поэтому крайне важно не предоставлять мошенникам живые источники данных, которые они могут использовать для генерации дипфейков.