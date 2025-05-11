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Регион
11 мая, 09:49

На вас есть досье! Эксперт объяснила, чем могут быть опасны шутки над мошенниками

Эксперт Храпунова рекомендует даже в шутку не общаться с мошенниками

Мошенник. © freepik

Мошенник. © freepik

Специалисты предостерегают: даже невинный юмор в разговоре с телефонными мошенниками может обернуться серьезными последствиями. Алла Храпунова, куратор платформы «Мошеловка», подчёркивает, что аферисты собирают любую информацию, полученную в ходе разговора, для использования в будущих схемах обмана.

Эксперт советует немедленно прерывать разговор с мошенниками, поскольку они могут записывать голос и интонации, которые в дальнейшем будут использованы для создания правдоподобных подделок.

«По данным экспертов, до конца 2025 года половина россиян столкнется с дипфейк-атаками. При их генерации используются живые источники данных — не стоит давать их в руки мошенников», — подчеркнула Храпунова в беседе с ТАСС.

Поэтому крайне важно не предоставлять мошенникам живые источники данных, которые они могут использовать для генерации дипфейков.

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Недавно были обнародованы кадры, на которых запечатлены двое злоумышленников, занимающихся дележом ₽14 млн рублей наличными. Эти средства были похищены у 78-летнего пенсионера под предлогом «спасения» его квартиры. Под влиянием страха потерять квартиру, пожилой человек обратился к «сотруднику банка», который предложил оформить сделку по продаже жилья для его «защиты».

Анастасия Никонорова
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