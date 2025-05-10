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10 мая, 09:31

В Госдуме объяснили, как распознать мошенника, подделавшего голос родного человека

Депутат Бурлаков: Семьям следует придумать пароль для защиты от ИИ-мошенников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Российским семьям предложили простой способ защиты от набирающих обороты ИИ-мошенников. Зампред думского комитета по спорту Сергей Бурлаков советует ввести в обиход каждой семьи особое кодовое слово.

По мнению депутата, сегодня это уже не прихоть, а необходимость. Эксперты предупреждают, что до конца года с дипфейк-атаками столкнётся каждый второй россиянин. В ближайшем будущем, как ожидается, технологии позволят им звонить «голосом родственника» в реальном времени.

«В каждой российской семье должно быть кодовое слово. Сегодня это уже необходимость для борьбы с мошенниками», — сказал он в беседе с ТАСС.

Чтобы не попасться на уловку «двойника» родственника, Бурлаков предлагает простое решение: в любой подозрительной ситуации попросить собеседника назвать заранее придуманный семейный пароль. Депутат признался, что его домочадцы уже обзавелись таким «защитным словом».

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Ранее эксперт рассказала, как мошенники, представляясь китаянками, обворовывают доверчивых мужчин. Начинается всё с того, что человеку приходит сообщение от красивой девушки, которая «перепутала номер». После этого она плавно завязывает с ним общение.

Владимир Озеров
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