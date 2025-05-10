В Госдуме объяснили, как распознать мошенника, подделавшего голос родного человека
Депутат Бурлаков: Семьям следует придумать пароль для защиты от ИИ-мошенников
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Российским семьям предложили простой способ защиты от набирающих обороты ИИ-мошенников. Зампред думского комитета по спорту Сергей Бурлаков советует ввести в обиход каждой семьи особое кодовое слово.
По мнению депутата, сегодня это уже не прихоть, а необходимость. Эксперты предупреждают, что до конца года с дипфейк-атаками столкнётся каждый второй россиянин. В ближайшем будущем, как ожидается, технологии позволят им звонить «голосом родственника» в реальном времени.
«В каждой российской семье должно быть кодовое слово. Сегодня это уже необходимость для борьбы с мошенниками», — сказал он в беседе с ТАСС.
Чтобы не попасться на уловку «двойника» родственника, Бурлаков предлагает простое решение: в любой подозрительной ситуации попросить собеседника назвать заранее придуманный семейный пароль. Депутат признался, что его домочадцы уже обзавелись таким «защитным словом».
Ранее эксперт рассказала, как мошенники, представляясь китаянками, обворовывают доверчивых мужчин. Начинается всё с того, что человеку приходит сообщение от красивой девушки, которая «перепутала номер». После этого она плавно завязывает с ним общение.