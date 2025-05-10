В Госдуме объяснили, как распознать мошенника, подделавшего голос родного человека

Российским семьям предложили простой способ защиты от набирающих обороты ИИ-мошенников. Зампред думского комитета по спорту Сергей Бурлаков советует ввести в обиход каждой семьи особое кодовое слово.

По мнению депутата, сегодня это уже не прихоть, а необходимость. Эксперты предупреждают, что до конца года с дипфейк-атаками столкнётся каждый второй россиянин. В ближайшем будущем, как ожидается, технологии позволят им звонить «голосом родственника» в реальном времени.

«В каждой российской семье должно быть кодовое слово. Сегодня это уже необходимость для борьбы с мошенниками», — сказал он в беседе с ТАСС.

Чтобы не попасться на уловку «двойника» родственника, Бурлаков предлагает простое решение: в любой подозрительной ситуации попросить собеседника назвать заранее придуманный семейный пароль. Депутат признался, что его домочадцы уже обзавелись таким «защитным словом».