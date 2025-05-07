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Регион
7 мая, 12:15

Россиян предупредили об онлайн-мошенниках, выдающих себя за «китаянок»

Эксперт Храпунова: Мошенники пишут россиянам в Telegram под видом иностранок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

В России снова участились случаи мошенничества с так называемыми «китаянками» — аферистками, которые через Telegram и сайты знакомств выманивают деньги у доверчивых мужчин. Эксперт Алла Храпунова рассказала о двух наиболее распространённых схемах обмана.

Первая схема начинается с неожиданного сообщения в Telegram от привлекательной девушки, которая якобы перепутала номер. Постепенно завязывается общение, в ходе которого мошенница создаёт иллюзию близкого знакомства — делится личными историями, присылает голосовые и видеосообщения. Через некоторое время она предлагает жертве присоединиться к «бизнес-чату», где рассказывает о своём успешном опыте работы с брокерской компанией. Жертве демонстрируют фальшивые графики доходов и убеждают вложить деньги, которые потом невозможно вернуть.

«Китаянка» говорит, что она зарабатывает через брокерскую фирму. Чётко не рассказывается, что за брокерская фирма, как она работает, но вы же уже расположились к этой девушке, у вас уже есть общение. И жертва начинает перечислять деньги <...> показывается суперприбыль от торговли. Но в момент, когда жертва хочет вывести деньги, оказывается, что вывести ничего не получается. Всё это подделка», — объяснила эксперт телеканалу «Звезда».

Вторая схема работает через сайты знакомств. После установления контакта предлагают либо инвестиции в торговлю на бирже, либо участие в прибыльной рекламной кампании. В обоих случаях требуется внести собственные средства, которые якобы должны принести доход, но на самом деле просто попадают в руки мошенников.

Особую опасность представляет следующий этап мошенничества — когда к обманутому человеку обращаются псевдоюристы, предлагающие за деньги помочь вернуть утраченные средства. Это тоже часть преступной схемы, направленная на повторное выманивание денег у уже пострадавших людей. Эксперты предупреждают: любые предложения быстрого заработка от незнакомцев в интернете должны вызывать подозрения.

Украина развернула масштабную сеть телефонного мошенничества против россиян
Украина развернула масштабную сеть телефонного мошенничества против россиян

Недавно стало известно, что аферисты разработали очередной способ красть деньги людей. Киберэксперт рассказала о схеме по взлому аккаунта на «Госуслугах» — мошенники представляются консультантами по вопросам сохранения трудового стажа и узнают данные, необходимые для доступа к учётным записям.

Юрий Лысенко
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