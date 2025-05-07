Россиян предупредили об онлайн-мошенниках, выдающих себя за «китаянок»

В России снова участились случаи мошенничества с так называемыми «китаянками» — аферистками, которые через Telegram и сайты знакомств выманивают деньги у доверчивых мужчин. Эксперт Алла Храпунова рассказала о двух наиболее распространённых схемах обмана.

Первая схема начинается с неожиданного сообщения в Telegram от привлекательной девушки, которая якобы перепутала номер. Постепенно завязывается общение, в ходе которого мошенница создаёт иллюзию близкого знакомства — делится личными историями, присылает голосовые и видеосообщения. Через некоторое время она предлагает жертве присоединиться к «бизнес-чату», где рассказывает о своём успешном опыте работы с брокерской компанией. Жертве демонстрируют фальшивые графики доходов и убеждают вложить деньги, которые потом невозможно вернуть.

«Китаянка» говорит, что она зарабатывает через брокерскую фирму. Чётко не рассказывается, что за брокерская фирма, как она работает, но вы же уже расположились к этой девушке, у вас уже есть общение. И жертва начинает перечислять деньги <...> показывается суперприбыль от торговли. Но в момент, когда жертва хочет вывести деньги, оказывается, что вывести ничего не получается. Всё это подделка», — объяснила эксперт телеканалу «Звезда».

Вторая схема работает через сайты знакомств. После установления контакта предлагают либо инвестиции в торговлю на бирже, либо участие в прибыльной рекламной кампании. В обоих случаях требуется внести собственные средства, которые якобы должны принести доход, но на самом деле просто попадают в руки мошенников.

Особую опасность представляет следующий этап мошенничества — когда к обманутому человеку обращаются псевдоюристы, предлагающие за деньги помочь вернуть утраченные средства. Это тоже часть преступной схемы, направленная на повторное выманивание денег у уже пострадавших людей. Эксперты предупреждают: любые предложения быстрого заработка от незнакомцев в интернете должны вызывать подозрения.