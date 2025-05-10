78-летний москвич стал бездомным и лишился ₽14 млн после телефонного звонка

Два криминальных курьера попали на видео, когда делили между собой 14 миллионов рублей наличными. Эти деньги – похищенная добыча, выманенная у 78-летнего пенсионера под предлогом «спасения» его квартиры. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Злоумышленники передают деньги. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Всё началось с невинного звонка якобы от сотового оператора, который под видом предложения льгот выведал данные СНИЛС жертвы. Следом подключились «тяжеловесы» – лже-силовики, вышедшие на связь по видео. Они убедили мужчину, что его данные украдены, а жильё вот-вот перейдёт в руки мошенников по поддельной доверенности. Они даже продемонстрировали ему с экрана «документ».

Под давлением и от страха потерять квартиру, пенсионер связался с «представителем банка». Тот предложил выход: фиктивно продать квартиру, чтобы спасти её от настоящих аферистов. Якобы после этого сделка будет отменена, а жильё останется у владельца. Поверив этой легенде, мужчина продал свою квартиру соседям, которые ничего не знали о преступном умысле.

Соседи передали за квартиру 14 миллионов рублей наличными. Сразу после получения этой суммы, мошенники дали пенсионеру чёткое указание: передать все деньги прибывшим курьерам. Часть преступной цепочки уже установлена – один из криминальных курьеров задержан и заключён под стражу. Расследование этого масштабного обмана находится на контроле Измайловской межрайонной прокуратуры.