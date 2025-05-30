Диплом – за копейки: В Госдуме раскрыли Life.ru популярные схемы мошенников для студентов

В конце учебного года, особенно во время сессии, студенты становятся одной из главных мишеней для мошенников. О новых схемах злоумышленников рассказал Life.ru член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Высокая нагрузка, стресс, нехватка времени и желание «успеть всё» создают благоприятную среду для манипуляций. Этим активно пользуются преступники, маскируя свои схемы под помощь в учёбе или административные процедуры. По статистике, с апреля по июнь традиционно фиксируется рост атак на студенческую аудиторию — от банального вымогательства до сложных схем социальной инженерии.

Одна из самых распространённых схем — предложения «помощи» в написании дипломных, курсовых и других работ. Мошенники активно размещают объявления в студенческих чатах и на тематических сайтах, обещая качественную работу «под ключ» за умеренные деньги. В действительности после оплаты студент либо получает некачественный текст, либо не получает ничего. В ряде случаев жертву втягивают в цепочку дополнительных платежей под видом доработок или ускорения. Антон Немкин Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия»

Не менее опасны поддельные сайты вузов и образовательных платформ. Они внешне копируют онлайн-кабинеты и страницы вузов, на которых студенту предлагают оплатить пересдачу или ввести личные данные. После этого логины, пароли и данные банковских карт попадают к злоумышленникам, а студент рискует потерять доступ к своим аккаунтам или деньгам.

Часто мошенники действуют от имени преподавателей или сотрудников деканата. В мессенджеры приходят сообщения с просьбой срочно оплатить некий «бланк допуска», «административный штраф» или «регистрацию на защиту». Используются настоящие имена и фото преподавателей, а иногда даже взломанные аккаунты. Давят на страх: «иначе не допустим», «будет незачёт».

Популярна и схема с продажей фальшивых справок и дипломов. Жертве предлагают купить документы, которые якобы помогут избежать экзаменов или сдать сессию без участия. Деньги переводятся, но справки либо не приходят, либо оказываются бесполезными. Кроме того, данные студентов могут попасть в мошеннические базы и использоваться повторно — для шантажа или других схем.

Наконец, активно используются фейковые акции: «пройди тест — получи подписку», «бесплатный доступ к Антиплагиату» или розыгрыши «подарков для студентов». Эти схемы маскируются под маркетинговые кампании, но на деле это фишинг. После перехода по ссылке и ввода логина/пароля студент теряет контроль над своим аккаунтом.

Такие схемы не требуют от преступников технического мастерства, указал Немкин. Мошенники не взламывают системы — они взламывают людей. В период сессий студент готов хвататься за любую помощь, и это делает его уязвимым. Важно помнить, что надёжная защита — это не только антивирус, но и критическое мышление.

«Чтобы не стать жертвой, важно соблюдать несколько простых правил. Проверяйте источники информации и не переходите по ссылкам из непроверенных чатов. Никогда не переводите деньги на личные карты, даже если это выглядит как просьба от преподавателя. Все официальные платежи вуза проходят только через личный кабинет. Не покупайте справки и «услуги в обход» — это не только риск быть обманутым, но и административная или уголовная ответственность. Используйте антивирусное ПО и включите двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах», — рекомендует эксперт.

Если вы получили подозрительное сообщение — не паникуйте. Перепроверьте контакт через официальный сайт, спросите куратора или обратитесь в техподдержку. Предупреждён — значит защищён.