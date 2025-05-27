ЦБ предупредил о новой «многоходовочке» мошенников

Преступники в России разработали новую тактику мошенничества, представляющую собой многоэтапный процесс. Начинается всё со звонка от лже-представителя силовых структур, например, полиции или прокуратуры. Затем жертву переключают на другого афериста, выдающего себя за сотрудника Банка России, чтобы убедить в достоверности своей легенды и заставить расстаться со своими сбережениями. Об этом сообщили в российском ЦБ.