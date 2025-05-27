ЦБ предупредил о новой «многоходовочке» мошенников
Аферисты придумали схему и стали представляться прокурорами и сотрудниками ЦБ
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Преступники в России разработали новую тактику мошенничества, представляющую собой многоэтапный процесс. Начинается всё со звонка от лже-представителя силовых структур, например, полиции или прокуратуры. Затем жертву переключают на другого афериста, выдающего себя за сотрудника Банка России, чтобы убедить в достоверности своей легенды и заставить расстаться со своими сбережениями. Об этом сообщили в российском ЦБ.
«Сначала потенциальной жертве поступает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов, например МВД России или Генеральной прокуратуры. Лжесотрудник сообщает об операции по задержанию преступников, которые пытаются похитить деньги с банковских счетов человека. Затем человека прямо во время разговора переключают якобы на специалиста Банка России», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в России увеличилось количество туристического мошенничества. Онлайн-пространство кишит мошенническими предложениями «горящих туров». Злоумышленники используют соцсети, мессенджеры и сайты-однодневки, маскируясь под известных туроператоров или создавая поддельные компании. Их схема проста: получение предоплаты и мгновенное исчезновение.