Бывший профессор МГУ покончил с собой после того, как отдал мошенникам 52 млн

Бывший профессор экономического факультета МГУ покончил с собой после того, как украинские мошенники выманили у него 52 миллиона — в том числе с продажи всех квартир. О страшном случае пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в начале мая пенсионеру позвонили злоумышленники и от имени правоохранителей заставили перевести сбережения «на безопасный счёт». В итоге бывший профессор лишился 34 млн со счетов и 18 млн от продажи недвижимости.

Мёртвым экс-преподавателя нашёл приятель.