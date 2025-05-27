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27 мая, 08:03

Бывший профессор МГУ покончил с собой после того, как отдал мошенникам 52 млн

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Бывший профессор экономического факультета МГУ покончил с собой после того, как украинские мошенники выманили у него 52 миллиона — в том числе с продажи всех квартир. О страшном случае пишет Mash.

По данным телеграм-канала, в начале мая пенсионеру позвонили злоумышленники и от имени правоохранителей заставили перевести сбережения «на безопасный счёт». В итоге бывший профессор лишился 34 млн со счетов и 18 млн от продажи недвижимости.

Мёртвым экс-преподавателя нашёл приятель.

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А ранее в Петербурге задержали женщину, которая подожгла отделение полиции в Санкт-Петербурге. Ей предъявлено обвинение в совершении теракта. По версии следствия, 38-летняя Анна стала жертвой мошенников, действовавших с территории Украины.

Александра Вишнякова
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