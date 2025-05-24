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24 мая, 13:22

Уже несколько жертв в Москве: Россиян предупредили о новом виде мошенничества в сезон жары

Mash: В Москве орудуют мошенники, навязывающие услуги по чистке вентиляции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / merrymuuu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / merrymuuu

В Москве с наступлением тепла активизировались мошенники, представляющиеся специалистами по чистке вентиляции и кондиционеров. Их жертвами становятся, как правило, пожилые люди, которых они обманом заставляют платить огромные суммы за ненужные услуги. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Жертвы мошенников в Москве. Видео © Telegram / Mash

Так, например, в районе Выхино пожилая женщина попала в сети мошенников, выдававших себя за работников вентиляционной службы. Обманным путём, ссылаясь на вымышленное постановление правительства Москвы, они убедили её в необходимости проведения работ по очистке вентиляции. За эту «услугу» они запросили сначала 8, а затем 16 тысяч рублей. После передачи части суммы и требования предоставить чек, пенсионерка подверглась угрозам. Впоследствии выяснилось, что она стала жертвой аферистов, о чём ей сообщили в управляющей компании.

«Пришли, представились, что у нас с 2014 года есть платная услуга, обязательная для жильцов. Чтобы мы за свой счёт занимались дымоходами и чистили их», — рассказала пострадавшая.

Схожий случай произошел с Валентиной Павловной, бывшей узницей концлагеря. Мошенники действовали по той же схеме, но отказались от сделки, когда пенсионерка пригрозила обратиться в полицию.

В МВД обсуждают полный запрет на кредиты для защиты граждан от мошенников
В МВД обсуждают полный запрет на кредиты для защиты граждан от мошенников

Ранее в МВД сообщали, что мошенники не смогут украсть жильё или деньги через портал «Госуслуги». Чтобы избежать несанкционированной смены пароля от сервиса, в ведомстве советуют обратиться в МФЦ и заблокировать эту возможность.

Мария Любицкая
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