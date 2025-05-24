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24 мая, 20:08

Поджигательница отдела полиции в Петербурге действовала по указке мошенников с Украины

СК: Жительнице Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в поджоге отдела полиции

Женщине, подозреваемой в поджоге отделения полиции в Санкт-Петербурге, предъявлено обвинение в совершении теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Кадры с допроса подозреваемой в поджоге отдела полиции в Питере. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По версии следствия, 38-летняя Анна стала жертвой мошенников, действовавших с территории Украины. Злоумышленники, оформившие на её имя кредиты, потребовали совершить поджог отделения полиции. Куратором действий задержанной являлся некий Андрей, который требовал фиксировать процесс на камеру. Согласно материалам дела, Анна бросила в окно здания три бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылась с места преступления на автомобиле.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Подозреваемая признала свою вину в совершении преступления. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности соучастников преступления.

В Петербурге задержана подозреваемая в поджоге отделения полиции
В Петербурге задержана подозреваемая в поджоге отделения полиции

Ранее сообщалось о пожаре в отделении полиции, расположенном на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Вечером в здании на улице Кораблестроителей раздались резкие звуки, похожие на шипение и хлопок, после чего из окна первого этажа вырвалось пламя и густой дым. Сотрудники полиции оперативно локализовали возгорание до прибытия пожарных бригад.

Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Антон Голыбин
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