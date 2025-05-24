В Петербурге задержана подозреваемая в поджоге отделения полиции

В Петербурге задержана 38-летняя сотрудница банка по подозрению в поджоге отдела полиции. По версии следствия, она стала жертвой украинских мошенников, которые обманов убедили женщину в том, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан и использован для финансирования ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как выяснил телеграм-канал, доверчивость сыграла с петербурженкой Анной злую шутку. Поддавшись на уловки телефонных мошенников, которые запугали её «уголовной ответственностью» и убедили в необходимости срочно «погасить долги», она совершила отчаянный поступок — поджог отдела полиции. Около одиннадцати вечера она метнула коктейль Молотова в актовый зал отдела полиции. Пожар удалось быстро потушить, а Анну вычислили по камерам видеонаблюдения. В реальности никаких долгов у неё, естественно, не оказалось.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт».