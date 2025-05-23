Обворуют и сделают соучастником: Новая схема мошенников с банковскими картами шокирует цинизмом

В России мошенники стали от лица сотрудников банков или правоохранителей вынуждать доверчивых граждан передавать им банковские карты якобы для проверки. О новой схеме выуживания денег аферистами рассказали в пресс-службе ВТБ.

«Специалисты ВТБ выявили новую схему социальной инженерии — мошенники от имени сотрудников банков или госорганов убеждают собеседника передать им банковскую карту для её «проверки». В результате жертвы теряют не только собственные средства, но и становятся невольными посредниками (дропами) в выводе денег других пострадавших», — говорится в заявлении.

Потенциальной жертве внушается, что неизвестные хотят получить несанкционированный доступ к данным карты, чтобы взять кредит под чужим именем или украсть со счёта все деньги. Злоумышленники просят назвать пин-код и передать карту подставному курьеру, который якобы отвезёт её сотрудникам банка, где проверят защиту и безопасность привязки карты ко счёту.

Получив карту, мошенники снимают с неё все средства, а затем используют для обналичивания денег других потерпевших. Как следствие, ничего не подозревающий человек становится соучастником, так называемым дропом, то есть посредником в криминальной схеме. В банке посоветовали незамедлительно блокировать доступ к своей карте при возникновении подозрительных махинаций с ней. Эксперты подчеркнули, что оперативность ответных действий поможет вернуть деньги.