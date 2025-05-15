Россиянам рассказали, как избежать попадания в базу дропперов

Чтобы избежать внесения в список дропперов (подставных лиц, на счёт которых зачисляются похищенные мошенниками средства), который ведёт Банк России, рекомендуется не передавать свои банковские карты посторонним лицам. МВД поделилось четырьмя мерами предосторожности, которые помогут избежать ограничений, связанных с дропперством.

В частности, силовое ведомство советует воздерживаться от выполнения денежных переводов по просьбам незнакомых людей и не предоставлять им доступ к своим картам. Также эксперты МВД призывают россиян не раскрывать никому данные для входа в интернет-банк. Если же перевод денег был осуществлён по ошибке, рекомендуется немедленно связаться со своим банком.

В министерстве напомнили, что Банк России формирует базу дропперов на основе информации, поступающей от кредитных организаций и правоохранительных органов. Фигурантам этой базы устанавливаются ограничения — максимальная сумма переводов не может превышать 100 тысяч рублей в месяц.