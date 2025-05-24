Пожар произошёл в отделе полиции в Санкт-Петербурге, здание могли поджечь

Вечером в одном из полицейских отделений Васильевского острова Санкт-Петербурга случился пожар. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

Свидетели сообщили SHOT, что происшествие произошло в здании на улице Кораблестроителей. Около одиннадцати часов вечера раздались резкие звуки — шипение, хлопок, после чего посыпались осколки стекла. Почти сразу из окна первого этажа вырвался огонь, а вслед за ним потянулись клубы густого дыма.

В Санкт-Петербурге загорелся отдел полиции. Видео © Telegram / SHOT