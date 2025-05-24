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23 мая, 21:20

Пожар произошёл в отделе полиции в Санкт-Петербурге, здание могли поджечь

Вечером в одном из полицейских отделений Васильевского острова Санкт-Петербурга случился пожар. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать умышленный поджог.

Свидетели сообщили SHOT, что происшествие произошло в здании на улице Кораблестроителей. Около одиннадцати часов вечера раздались резкие звуки — шипение, хлопок, после чего посыпались осколки стекла. Почти сразу из окна первого этажа вырвался огонь, а вслед за ним потянулись клубы густого дыма.

В Санкт-Петербурге загорелся отдел полиции. Видео © Telegram / SHOT

Сотрудники полиции сумели локализовать пламя до прибытия пожарных бригад. В настоящее время ведётся изучение записей с камер видеонаблюдения, при этом основная версия — поджог. Некоторые очевидцы предполагают, что в окно могла быть брошена бутылка с зажигательной смесью. Официальные комментарии от правоохранительных органов пока не поступали.

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Ранее в подмосковном Подольске произошло возгорание в одном из автосервисов. Для борьбы с огнём МЧС мобилизовано 20 спасателей и семь единиц специализированной техники. Поджог рассматривается в числе основных версий причин происшествия.

Возможный подозреваемый в поджоге отдела полиции в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
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